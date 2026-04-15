Verrassende nummer één in de keuken: 'Dit apparaat is vaak de gezondste optie'

De magnetron heeft al jaren een twijfelachtige reputatie. Microgolven en straling wekken bij veel mensen negatieve associaties op. Toch is die angst volgens wetenschappers nergens voor nodig. Sterker nog: wie zijn eten in de magnetron opwarmt, maakt vaak juist een gezonde keuze.

Levensmiddelentechnoloog Matthijs Dekker weet wel waar de scepsis vandaan komt. "Ik denk met name dat het woord 'straling' eng klinkt. Een magnetron werkt gewoon met microgolven, een vorm van elektromagnetische straling." En daar gaat het mis in het hoofd van veel mensen: straling voelt per definitie gevaarlijk.

Trillende watermoleculen

Maar die vergelijking gaat niet op. "Terwijl de golflengte van de straling in de magnetron helemaal niet gevaarlijk is. Deze golflengte zorgt er alleen voor dat de watermoleculen in het voedsel gaan trillen, waardoor het eten opwarmt. Er zijn verder geen chemische veranderingen in het voedsel. De straling heeft daar niet genoeg energie voor." Ook ontsnapt die straling niet uit het apparaat: "Het metalen omhulsel houdt de straling tegen, dus het is absoluut niet gevaarlijk."

Het verschil met écht schadelijke straling zit hem in de energie. "Ioniserende straling, zoals radioactieve straling en straling die gebruikt wordt om een röntgenfoto te maken kan wel schade veroorzaken", legt Dekker uit bij RTL Nieuws. Maar magnetronstraling zit daar ver onder. "Hoe korter de golflengte, hoe hoger de energie. Magnetronstraling zit dus veel lager in energie dan bijvoorbeeld röntgenstraling."

Lichtknopje

Hardnekkig is ook het idee dat straling in je eten blijft zitten. Onzin, zegt Dekker. "Je kunt het eigenlijk wel vergelijken met een lichtknopje, zodra je het knopje uit zet is het licht uit. De lichtstraling blijft dan ook niet langer hangen."

Dat de magnetron veilig is, is één ding. Maar waarom is het vaak zelfs gezonder? Heel simpel: er gaat minder verloren. "Bij het koken van groente in water lekken wateroplosbare gezonde stoffen uit de groente." In de magnetron heb je dat probleem nauwelijks, omdat je weinig tot geen water gebruikt.

Razendsnel

Daar komt nog iets bij: snelheid. "Lang verwarmen heeft namelijk invloed op de afbraak van gezonde stoffen. Hoe korter je dat dus doet, hoe gezonder het is." En laat de magnetron daar nu juist in uitblinken.

Dat betekent niet dat alles erin kan. "Als het niet nodig is om ver boven de 100 graden te komen, kan het prima in de magnetron. Maar anders kun je toch beter de oven of een pan gebruiken. Ik zou er bijvoorbeeld geen appeltaart in bakken."

"Wees niet bang voor het gebruiken van de magnetron, het is echt niet gevaarlijk. Voor de meeste bereidingen is het juist beter, gezonder en misschien zelfs lekkerder om voor de magnetron te kiezen. De magnetron is vaak de gezondste optie in de keuken", besluit Dekker.