Proefkonijnen (NPO 3) stopt na ophef over presentator Kaj van der Ree

De NPO stopt per direct met het programma Proefkonijnen na de ophef die is ontstaan over de presentator Kaj van der Ree. Hij wordt beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. De eerste aflevering van Proefkonijnen op NPO 3 was afgelopen maandag. Ook de radioshow van Van der Ree op 3FM wordt niet meer uitgezonden. "We zijn met hem in gesprek gegaan en komen tot de conclusie dat we de samenwerking tussen BNNVARA en Kaj moeten heroverwegen", staat in een verklaring die omroep BNNVARA heeft opgesteld. Op sociale media beweren jonge vrouwen dat ze als minderjarigen seksueel getinte berichten van de 28-jarige Van der Ree hebben ontvangen. De seksueel getinte chatberichten kwamen vrijdagavond door een uitzending van RTL Boulevard naar buiten. Ook zou de presentator tienermeisjes om naaktfoto's hebben gevraagd.