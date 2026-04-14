Smakeloze Kim Kötter bedolven onder kritiek na pijnlijk spotje Aidsfonds

Kim Kötter heeft een blunder begaan: ze was voor het Aidsfonds in Oeganda en ging tegelijkertijd de troep uit haar webshopje aanprijzen. Ondertussen hangt ze kirrend in haar roze kleertjes tegen een paar zwarte vrouwen aan die wachten op de uitslag van hun hiv-test. Het kan op een stortvloed aan kritiek rekenen.

Kim Kötter is de vrouw van zanger Jaap Reesema. Het oud-model timmert al een tijdje aan de weg als influencer. En ja, dan moet je af en toe ook doen alsof je hart hebt voor je medemens. En dus het Aidsfonds.

Telegraaf-journalist Wierd Duk is direct cynisch op X: “Ze zat net nog quasi-huilend naast een bijna stervende aidspatiënt maar heeft zichzelf gelukkig snel hervonden. Kortingscode #aids26. Dit is toch wel het smerigste dat de treurbuis in de aanbieding heeft.”

De bekende X-influencer MiesBee doet er nog een schepje bovenop: “Intussen verder met de slapstick in Oeganda. Voor de balans met de grauwe ellende steekt Kim Kötter - piekfijn geföhnd, opgemaakt en in outfit uit haar eigen Temu-webshop - prettig af.”

Veel mensen hebben moeite met de houding van Kim. “Ik vind haar behoorlijk opdringerig”, zegt Mirjam. “Waarom gaat ze zo dicht tegen deze vrouw aan staan/zitten? En of dat al niet erg genoeg is, zit ze daar ook helemaal opgedoft mooi te wezen. Ik krijg vervangende schaamte bij dit alles.”

Felice reageert: “Punten proberen te scoren over de ruggen van die zieke vrouwen en kinderen. Dan ben je geen goed mens.” Nexus: “Walgelijk filmpje… ‘kijk eens hoe humaan ik ben’, en daarna gewoon terug naar haar prachtige villa… 🤮”

Ongepast filmpje

De bekende tv-autoriteit Tina Nijkamp vindt er ook wat van. “Kim Kötter, onder andere ex-Shownieuws-deskundige en vrouw van zanger Jaap Reesema, is in Oeganda voor het Aidsfonds en Omroep MAX (ik vermoed Tijd voor MAX-special) maar dat gaat helemaal mis imagowise.”

Ze vervolgt: “Veel mensen vonden dit filmpje (zeer terecht denk ik) ongepast en zowel het Aidsfonds en Kim zelf hebben nu gereageerd. Benieuwd naar reactie Omroep MAX en of uitzending reportage nog doorgaat. Overigens vraag ik me ook altijd af: zou Kim voor deze reis naar Oeganda vergoeding van Aidsfonds krijgen?”

Kim biedt nu wel haar excuses aan: “De timing van plaatsing was echt super ongelukkig gisteren. Dus ik kan me zeker voorstellen dat dit anders kan zijn overgekomen. Zodra ik me ervan bewust was dat deze online stond, voelde ik me direct naar daaronder en hebben we de story kort daarna direct verwijderd. Sorry daarvoor!”

Marieke Derksen, de dochter van Johan Derksen, heeft er in ieder geval genoeg van: “Was lid van STOP AIDS NOW. Het werd Aidsfonds, met gala’s vol BN’ers die niets wisten. Toen twijfelde ik al, maar de post van Kim Kötter is zo absurd, schaamteloos en smakeloos dat ik een nieuwe club ga zoeken. Dit kan écht niet.”