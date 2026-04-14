Hier koop je in Europa je drank spotgoedkoop

Economie
door Gerard Driehuis
dinsdag, 14 april 2026 om 10:18
alcohol-hoofdsteden-top6
Wie in Europa op zoek is naar goedkope drank, moet grofweg niet in het noorden zijn, maar in het zuiden en oosten. Recente Europese prijsvergelijkingen laten zien dat alcohol in Italië tot de goedkoopste van de EU behoort, gevolgd door Duitsland en Oostenrijk. Oudere Eurostat-cijfers wijzen daarnaast op zeer lage prijsniveaus in Hongarije, Roemenië en Bulgarije, wat bevestigt dat Oost‑Europa al jaren een goedkope alcoholregio is.
Voor Nederlanders is vooral Duitsland interessant. Alcohol is daar duidelijk goedkoper dan het EU-gemiddelde, onder meer door lagere accijnzen en harde prijsconcurrentie tussen supermarkten en discounters. Dat verklaart ook waarom grensshoppen populair blijft: wie vanuit Nederland de grens overgaat, betaalt voor bier, wijn en sterke drank vaak minder dan thuis.
Wie puur naar een goedkoop biertje kijkt, komt in bredere Europese ranglijsten vaak uit bij landen buiten de EU, zoals Oekraïne, Belarus en delen van de Balkan, met daarachter Tsjechië, Bulgarije en Hongarije. Maar voor praktische autoritten vanuit Nederland zijn Duitsland en soms ook België de meest logische opties, terwijl echte koopjesjagers in Zuid‑ en Oost‑Europa de laagste prijzen vinden.
Handig om te weten

Als je alcohol meeneemt uit een ander EU-land, hoef je in principe geen extra btw of accijns te betalen, zolang de drank voor eigen gebruik is en niet voor doorverkoop. De EU hanteert daarbij wel richthoeveelheden; wie daar ruim boven zit, kan bij controle moeten aantonen dat de aankoop echt privé is gedaan.
Goedkope landen
  • Italië – rond 15–20% onder het EU‑gemiddelde.
  • Duitsland – circa 14% onder het EU‑gemiddelde, met zeer scherpe supermarktprijzen.
  • Oostenrijk – duidelijk onder het EU‑gemiddelde, vergelijkbaar met Tsjechië.
  • Tsjechië – goedkope bier‑ en horeca­prijzen, onder het EU‑gemiddelde.
  • Bulgarije/Roemenië

