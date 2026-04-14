Trumps frontale aanval op paus Leo jaagt gelovige kiezers richting de Democraten

De openlijke clash tussen president Donald Trump
en paus Leo XIV
dreigt uit te groeien tot een electorale risicozone voor de Republikeinen. Aanleiding is de paasboodschap van Leo, waarin de paus wereldleiders opriep een einde te maken aan de “waanzin van de oorlog” tegen Iran. De afgelopen weken had hij al gezegd dat Jezus niet luistert naar de gebeden van zij die oorlog voeren, en Trumps dreigement om de Iraanse beschaving “uit te roeien” “totaal onacceptabel” genoemd.
Trump sloeg zondag terug met een lange tirade op zijn sociale netwerk Truth Social. Daarin noemde hij Leo “ZWAK op het vlak van criminaliteit” en beweerde hij dat de paus alleen is verkozen omdat de kerk hem zou willen gebruiken om Trump te temmen. “Ik wil geen paus die de president van de VS bekritiseert terwijl ik doe waarvoor ik, met ruime voorsprong, verkozen ben: historisch lage criminaliteitscijfers en de beste aandelenmarkt in de geschiedenis neerzetten”, schreef hij.
Volgens theoloog Anne Vandenhoeck
(KU Leuven) kwam de confrontatie niet uit de lucht vallen: al in november stuurden de Amerikaanse bisschoppen, op aansturen van de paus, een zeldzame gezamenlijke brief waarin zij Trumps harde migratiebeleid bekritiseerden. De Amerikaanse katholieke kerk, steeds meer gevuld met Spaanstalige migranten, komt zo op ramkoers met het Witte Huis.
Dat heeft politieke gevolgen. Onderzoekers, onder wie Liam Klein (Clingendael), wijzen erop dat katholieken zwaar zijn oververtegenwoordigd in de Amerikaanse machtspiramide: zes van de negen leden van het Hooggerechtshof zijn katholiek, net als meerdere MAGA
‑ideologen en vicepresident JD Vance
. Tegelijk profileren Democratische politici als Pete Buttigieg, James Talarico en Raphael Warnock zich nadrukkelijker als gelovig. De religieuze stem, ooit vanzelfsprekend Republikeins, staat ineens open voor een ander verhaal.