DDR-taferelen: Duitse mannen moeten vanaf nu toestemming aan het leger vragen om langer op reis te gaan

Een tussenjaar in Azië, een stage in Spanje of een baan in Londen? Dat is voor Duitsers opeens een stuk minder vanzelfsprekend. In een nieuwe militaire wet staat namelijk dat mannen tussen de 18 en 45 jaar toestemming moeten vragen aan het leger als ze langer dan drie maanden naar het buitenland willen.

De regel zat verstopt in de kleine lettertjes van een wet die al drie maanden geldt. Pas toen een Duitse krant het ontdekte, barstte de discussie los. Politici buitelen over elkaar heen en ook op sociale media gaat het los, schrijft de Volkskrant.

DDR-tijd

De linkse politica Sahra Wagenknecht spaart haar woorden niet. Volgens haar doet de verplichting denken ‘aan de tijden van de DDR en van de Berlijnse Muur’. Ze gaat zelfs zo ver dat ze het aftreden eist van minister van Defensie Boris Pistorius.

De wet werd in december gewoon aangenomen door de Bondsdag, zonder dat deze bepaling echt aandacht kreeg.

“Geen paniek”

Het Duitse ministerie van Defensie probeert de ontstane onrust nu te temperen. Er zou in de praktijk weinig veranderen. Zolang er geen dienstplicht is, wordt die toestemming altijd gegeven. De regel gold al eerder, schrijft de omroep ZDF: 'De regeling gold al in tijden van de Koude Oorlog en had ook toen al geen praktische relevantie.'

Er is bovendien nooit iemand gestraft voor het niet aanvragen van toestemming. Defensie werkt inmiddels aan duidelijkere uitzonderingen om, zoals ze zelf zeggen, ‘onnodige bureaucratie te vermijden’.

Voorbereid op slechtere tijden

Waarom staat die regel er dan toch in? Duitsland wil voorbereid zijn op een mogelijke herinvoering van de dienstplicht. Sinds 1 januari geldt al een verplichte keuring voor 18-jarigen. Die leidt nog niet tot dienstplicht, maar moet wel meer vrijwilligers opleveren. Het doel is om binnen afzienbare tijd een leger van 260.000 militairen op te bouwen.

Volgens minister Pistorius is de wet bedoeld als vangnet. Hij noemde het eerder ‘een raamwerk dat is ontwikkeld voor de dienstplicht, mocht die nodig zijn’.

Ook in vredestijd

De toestemmingsplicht geldt formeel in vredestijd ook en raakt dus nu studenten, reizigers en expats. Maar volgens Defensie is het vooral een papieren maatregel. Als Duitsland daadwerkelijk de dienstplicht wil invoeren, moet de Bondsdag zich daar opnieuw over buigen.