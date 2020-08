Volgens velen is dit de foto die 2020 perfect samenvat

‘Draag een mondkapje, was je handen, houd afstand en blijf veilig’, staat er. Een verwoestend vuur likt al aan de randen van het bord dat je welkom moet heten in een ouderencentrum in Californië. Het ‘kom binnen’ als laatste regeltje maakt het extra schrijnend.

Het plaatje is voor veel mensen een perfecte samenvatting van 2020. De foto gaat dan ook het hele internet over.

De foto is gemaakt door AP-fotograaf Noah Berger, die bosbranden in het westen van de VS wilde vastleggen.

this is gonna be the cover photo in the history chapter about 2020 pic.twitter.com/QMk9wTIFUC — rudy betrayed (@rudy_betrayed) August 20, 2020