Debuut Klamer en Ekiz in De Vooravond trekt 1 miljoen kijkers

Naar de eerste aflevering van De Vooravond, de opvolger van De Wereld Draait Door (DWDD) hebben maandagavond net iets meer dan een miljoen mensen gekeken. In de daglijst van de Stichting KijkOnderzoek (SKO) staat het programma met presentatieduo Fidan Ekiz en Renze Klamer op de achtste plaats (1.045.000 kijkers).

Het NOS Journaal van 20.00 uur en het Journaal van 18.00 uur (beiden NPO 1) staan op de eerste en tweede plek in het dagoverzicht. De journaals behaalden respectievelijk ruim 2 miljoen en bijna 1,4 miljoen kijkers. Op plek drie staat de aftrap van Chateau Meiland met ruim 1,2 miljoen kijkers. In het programma van SBS 6 wordt de familie Meiland gevolgd op avontuur in de Achterhoek.

In de 'talkshow-oorlog' won Op1 het maandag van Jinek. De show op NPO 1 was goed voor 842.000 kijkers, waar Jinek (RTL 4) er 739.000 mensen trok.