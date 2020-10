Voorwaardelijke straffen voor verspreiders seksvideo Paay

Twee mannen die worden verdacht van het verspreiden van een seksfilmpje van Patricia Paay zijn donderdag door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot voorwaardelijke straffen.

Michel V. (42) kreeg van de rechtbank een voorwaardelijke celstraf van een maand. Medeverdachte Ernst van der S. (47) werd veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 50 uur. De straffen zijn lager dan het OM twee weken geleden had geëist.

In 2017 lekte het beruchte plasseksfilmpje uit via sociale media. Paay sleepte vervolgens de website GeenStijl en de twee mannen voor de rechter en won de zaak. In juli 2018 bepaalde de rechtbank in Amsterdam al dat ze Paay een schadevergoeding van 30.000 euro moesten betalen.

Naast die civiele procedure besloot het OM de beide verdachten en GeenStijl te vervolgen in een strafrechtelijke procedure. GeenStijl, die een artikel plaatste met een link naar een Twitter-bericht van V., ging akkoord met een transactie van 3000 euro. De beide mannen gingen niet akkoord met een schikkingsvoorstel van het OM en lieten het op een rechtszaak aankomen.