Dit reusachtige spookstation in de Pyreneeën krijgt een tweede leven als hotel

Een van de grootste treinstations van Europa ligt er al decennialang verlaten bij, maar krijgt nu eindelijk een nieuwe bestemming. Het 200 meter lange Canfranc, midden in de bergen van de Pyreneeën, wordt een hotel, 51 jaar nadat de internationale treinverbinding gesloten werd.

Grandeur

Canfranc kan zich wat grandeur betreft meten met de mooiste stations van Europa, maar heeft nooit de rol kunnen vervullen waarvoor het bedoeld is. Het gigantische station op de Spaans-Franse grens werd gebouwd tussen 1853 en 1928, waarna economische malaise en oorlog ervoor zorgden dat er van de snelle connectie tussen beide landen niets terechtkwam.

Dat neemt niet weg dat er tal van mythes en legendes de ronde doen over het treinstation dat ook wel de 'Titanic van de bergen' wordt genoemd. Net als de Titanic ging Canfranc, 1000 meter boven zeeniveau, ten onder aan ijdelheid, megalomane ambitie, incompetentie en corruptie, maar bovenal botte pech.

Foto: Rop Zoutberg/HH

Blinde ambitie

Spanje wilde laten zien dat het in staat was om iets te bouwen dat vergelijkbaar was met Europa's grote 'spoorkathedralen' en daarnaast een snelle verbinding tot stand brengen door de bergen naar Frankrijk. Maar vlak nadat het station openging crashte in 1929 wereldwijd de economie. Twee jaar later ontstond grote schade door een brand. Vervolgens begon in 1936 de Spaanse burgeroorlog en niet lang daarna brak de Tweede Wereldoorlog uit.

Niet levensvatbaar

Tegen de tijd dat de vrede was hersteld, raakte Spanje geïsoleerd door het dictatorschap van Franco. Pas in de jaren 50 kwam het internationale treinverkeer weer op gang. Maar bijkomend probleem was dat het Franse spoor een andere breedte had dan het Spaanse, waardoor alle passagiers moesten uitstappen en hun bagage moesten overhevelen naar een andere trein. De toch al lange reistijd werd zo nog langer. De spoorlijn was nooit levensvatbaar. In 1970 veroorzaakte een ontspoorde trein grote schade aan een spoorbrug. Het was een goed excuus om te stoppen met de treinverbinding. Station Canfranc raakte in de vergetelheid.

Foto Rob Cousins / Rex Feature

Joden ontsnapten

Ondertussen doen er veel verhalen de ronde over wat er allemaal gebeurde in het station. Zo speelde het een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog. Nadat de nazi's Frankrijk bezetten, gebruikte het regime van Franco het station bijvoorbeeld om wolfraam, belangrijk voor de productie van tanks, te verhandelen voor nazigoud. Ook namen spionnen aan beide zijden de trein door de Pyreneeën en wisten joden aan vervolging te ontkomen via Canfranc, al gebeurde dit niet op grote schaal.

De illustere geschiedenis van het 200 meter lange en 365 ramen tellende spookstation geeft de plek een mythische status. Bijzonder dus dat er nu een hotel van wordt gemaakt, waarbij ook de sporen worden hersteld, zodat Canfranc weer beter per trein bereikbaar wordt.