Omroepbaas Jan ‘Goedheiligman’ Slagter maakt zichzelf volkomen belachelijk bij Op1

Een tenenkrommende hulpsinterklaas schoof gisteravond aan bij de WNL-talkshowtafel van Op1. Het heerlijk avondje werd door Omroep Max-leider Jan Slagter op gênante wijze misbruikt om zijn conservatieve politieke agenda nog maar eens aan de man te brengen.

Cabaretiers Paul Groot en Owen Schumacher voelden net als talkshowhost Jort Kelder de plaatsvervangende schaamte opborrelen tijdens het liveprogramma. ''Ik word helemaal krankjorum van al die zonnepanelen op het dak. Ik zeg kerncentrales. Gewoon kerncentrales, huppakee!'' aldus de Sint.

Slagter fulmineert tegen de collega's van BNN/VARA: “Daar werd ik niet binnengelaten. Allemaal zwarte kleding, rokken tot over de knieën. Ik heb wel een pallet bezems afgegeven, want hun bezems waren allemaal versleten. Straatje schoonvegen hè. En spiegeltjes, dat ze een beetje naar zichzelf kunnen kijken, ook bij de NPO afgegeven, en bij de NOS.

Jort Kelder beëindigt zijn gewauwel: “Sint zit goed in de omroeppolitiek moet ik zeggen... zorgelijk.” TV-maker Roel Maalderink reageert op Twitter: “WNL altijd pleiten voor het behoud van tradities en zeggen dat we het Sinterklaasfeest niet moeten politiseren en nu dit.”

Bekijk hier de drie tenenkrommende minuten terug:

Het is #pakjesavond en ook aan de studio van #Op1 brengt #Sinterklaas een bezoekje. ''Ik word helemaal krankjorum van al die zonnepanelen op het dak. Wij zijn voor kerncentrales!'' pic.twitter.com/cIWJD9Y7kg

"Jan Slagter is jaloers op Vandaag Inside en kopieert de Sinterklaas act van Marco 'Directeurtje' Louwerens. Je kijkt naar pure paniek.", aldus Mark Koster op Twitter.

