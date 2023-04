Zeemeermin zorgt voor ophef in Italië

Hoe dik is de kont van een zeemeermin? Die vraag houdt Italië bezig.

Het wulpse beeld van een zeemeermin op een plein in een vissersdorpje in Puglia, Zuid- Italië , heeft voor opschudding gezorgd omdat het "te provocerend" was.

Het beeld is gemaakt door studenten van de kunstacademie in Monopoli en is goedgekeurd door de burgemeester van Puglia.

“Het ziet eruit als een zeemeermin met twee siliconen borsten en vooral een enorme kont die nog nooit eerder op een zeemeermin is gezien. Tenminste geen die ik ken,' zegt een kunstcriticus in de media.

De directeur van de kunstacademie ziet het juist als ode aan echte vrouwen, die immers vaak ook een dikke kont hebben. "Je ziet advertenties op televisie met modellen die erg dun zijn, maar de zeemeermin is als een eerbetoon aan de grote meerderheid van de vrouwen met rondingen, vooral in ons land. Het zou heel erg zijn geweest als we een vrouw hadden uitgebeeld die extreem mager was.”