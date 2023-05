Bioscoop in Eindhoven zwicht voor bedreigingen: Controversiële Indiase film uit programma gehaald

Het Eindhovense filmhuis LAB-1 verkoopt geen kaartjes meer voor de Indiase film The Kerala Story, nadat medewerkers zijn geïntimideerd en bedreigd. Informatie over de film is verdwenen van de bioscoopwebsite, vertelt een woordvoerder aan de NOS.

"Het karakter van de berichten op social media en aan de telefoon werd steeds meer intimiderend en bedreigend van aard. Toen ook medewerkers persoonlijk werden benaderd, werd voor ons een grens bereikt." Er werd onder meer gezegd: "We zouden toch niet willen dat er gedoe of geweld ontstaat bij jullie voor de deur?"

Mix van feit en fictie

The Kerala Story draaide twee weken in Eindhoven en gaat over een groep geradicaliseerde moslima's uit de Indiase staat Kerala die zich aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. De filmmakers geven aan dat de film een gefictionaliseerd beeld geeft, maar dat er daadwerkelijk tienduizenden vrouwen en meisjes op deze manier naar Afghanistan en andere buurlanden zijn afgereisd. Dit cijfer is veel te hoog: in werkelijkheid zijn er slechts enkele honderden op deze manier geradicaliseerd en uitgereisd.

De film is een groot succes in India, ook omdat de regerende hindoepartij de film openlijk steunde bij verkiezingsbijeenkomsten. Tegenstanders spreken over een versimpeld en overdreven beeld van de geradicaliseerde vrouwen in Kerala. Ze wijzen erop dat de film een wig probeert te drijven tussen hindoes en moslims in India.

Verzet in Europa

Ook in Europa is er verzet. In het Engelse Birmingham stormde een groepje moslims de bioscoop binnen om te eisen dat de film werd gestopt. In Utrecht vroeg de lokale Denk-fractie aan het college om ervoor te zorgen dat er geen 'haatzaaiende en provocerende films' meer in Utrechtse bioscopen mogen draaien.

PVV-leider Wilders gooide olie op het vuur door meermaals op te roepen naar de film te gaan. Volgens LAB-1 zijn de hierna de bedreigingen "van mensen uit de moslimwereld die tegenstander zijn van deze film" toegenomen.

Veiligheid staat voorop

"Wij staan voor een culturele diversiteit waarbij wij ons laten leiden door artistieke en creatieve expressie", zegt LAB-1. "Kunst en cultuur leveren soms controversiële dilemma's op. Dat hoort ook bij cultuur en moet reden zijn tot dialoog en discussie. Niet tot bedreiging en intimidatie." Het filmhuis wilde de film ondanks alle ophef blijven vertonen, maar kiest nu vanwege de veiligheid er toch voor om The Kerala Story uit de programmering te halen.