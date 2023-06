Europecore: Amerikanen kleden zich als Europeanen (en denken dat we in een sprookje leven)

Ooit vonden wij alles wat uit de VS kwam geweldig, dat is nu andersom: Amerikanen dromen van een reis naar Europa en er is een heuse fashiontrend ontstaan rond ons continent. Onder de hashtag #Europecore leggen Amerikanen uit wat je moet dragen op vakantie in Europa.

Wat dat zoal is? Veel linnen, fleurige jurken en makkelijke stappers. Absoluut geen hakken dus. “Want je gaat je voeten én schoenen stuklopen op de vele kasseien”, aldus TikTokster Abbey Sadleir. Ze denken dat heel Europa bestaat uit pittoreske middeleeuwse straatjes met kasseienpaden.

Ook hebben ze een nogal bijzonder beeld van de Europese zomer. Zo wordt het afgeraden om bikini's of kleding met veel straps te dragen. “Door de hete temperaturen zwel je op en zit dat ongemakkelijk. Bovendien is het lelijk als je daarin verbrandt”, zegt Audrey Peters. Linnen daarentegen is the way to go. Europa is immers bloedheet en onpraktisch, en linnen zit lekker.

Verder bestaat er het idee dat Europa één groot sprookje is. En dus horen bij #Europecore ook fleurige bloemetjesjurken, wijde hoeden en tassen met franjes. Omdat veel Amerikanen een trip naar Europa niet kunnen betalen, bootsen ze de trend ook na in eigen land.

De mode is ontstaan door de foto's van Amerikaanse beroemdheden als Sofia Richie, Bella Hadid en Dua Lipa, die hun vakanties maar wat graag doorbrengen in Italië of Griekenland.

In het algemeen denken veel Amerikanen dat het leven hier beter is. Vermoedelijk is dat ook zo. “Waarom is het leven in Europa zo veel makkelijker dan in Amerika”, schrijft iemand op TikTok. “Outfits aan het plannen voor mijn vakantie in Europa om te ontsnappen aan mijn huidige realiteit”, klinkt het bij iemand anders.