Ferry is terug: Netflix deelt releasedatum en beelden van ‘Ferry: de serie’

Fans van de populaire Netflix-serie 'Undercover' kunnen komende herfst hun hart ophalen, want seizoen één van 'Ferry: de serie' komt eraan. De productie is nog in volle gang, maar de eerste beelden staan al online. Vanaf 3 november zijn de acht afleveringen van het eerste seizoen te bekijken bij de streamingdienst.

Ferry Bouwman (Frank Lammers) is terug voor het eerste seizoen van zijn eigen serie. In deze prequel staat hij nog aan het begin van zijn carrière als drugsdealer, geflankeerd door zijn vriendin Danielle (Elise Schaap) en handlanger John Zwart (Raymond Thiry).

Nog veel meer bekende gezichten passeren de revue, zoals de onfortuinlijke Lars van Marken (Yannick van de Velde), Remco (Tim Haars), Ricardo (Tygo Gernandt) en Claudia Bouman (Monic Hendrickx).