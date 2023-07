Dutch Domino Team in Veenendaal: prachtige bouwwerken maken met 800.000 dominostenen

Een kleine dertig fanatiekelingen zijn in een Veenendaalse sporthal twee weken aan het werk om de prachtigste bouwwerken op te tuigen, bestaande uit zo'n 800.000 dominostenen. En volgende week liggen ze allemaal binnen twintig minuten weer op z'n kant tijdens de wereldrecordpoging voor amateurs.

Als je aan dominosteentjes omgooien denkt, dan denk je aan Domino Day dat tussen 1998 en 2009 jaarlijks te zien was op SBS6. “Domino Day was destijds een heel populair programma op televisie. Het trok behoorlijk veel kijkers. Er zijn veel mensen die, als ze ons werk zien, weer graag een Domino Day terug zouden willen zien op televisie”, zegt steentjeslegger Pim Vriens van Dutch Domino Team tegen het AD.

Domino-mus

In het collectieve geheugen zit ook de vermaledijde 'domino-mus' die door een open raam naar binnen vloog bij het Frisian Expo Centre in Leeuwarden tijdens de voorbereidingen voor Domino Day 2005. De vogel smeet bijna 23.000 blokjes omver, waarna hij dood werd geschoten. “Bijna iedereen die ik over ons project vertel, begint over die vogel”, vertelt Vriens.

Het huidige wereldrecord voor professionals staat op 4.491.863 stenen en is in de (voorlopig) laatste Domino Day op 13 november 2009 neergezet. Het record voor vrijwilligers staat al op naam van de club uit Veenendaal en ligt op zo'n 700.000 steentjes. Ze zullen de komende week dan ook niet rusten voordat ze 800.000 dominostenen als bouwmateriaal hebben gebruikt voor hun kleurrijke projecten.

Tijdreizen

Het team wil dit jaar een verhaal uitbeelden met hun recordpoging. Het thema is tijdreizen, zegt Vriens. “Dat is wel een uitdaging. Als je een verhaal hebt kun je er een project bij bedenken. Zo wisten we al snel dat we een paleis met een tuin ervoor wilden maken. Zo zijn we tot de prehistorie, middeleeuwen, heden en toekomst gekomen.”

Iedereen is uitgenodigd om te komen kijken op vrijdag 28 juli vanaf 19.30 uur in sporthal DeVallei in Veenendaal, wanneer het eerste dominosteentje zal worden omgegooid.