De snor is terug

Steeds meer mannen kiezen ervoor om hun snor te laten groeien. De gezichtsbeharing heeft een woelige geschiedenis en maakt gemengde reacties los, maar barbiers snappen waarom ze populair is. ’Het is een bewijs van mannelijkheid.’

Volgens De Morgen zien kappers steeds meer jonge mannen met een snor.

Movember is vaak het begin. Tijdens die jaarlijkse actie laten mannen hun snor groeien om aandacht te vragen voor prostaat- en teelbalkanker.

De populariteit van de snor wijst ook op veranderende verwachtingen rond schoonheid. “Het is een bewijs van mannelijkheid en een uiting van je persoonlijkheid”, zegt de Roeselaarse kapper Steve Desseyn.

Ondanks de comeback merken barbiers dat niet alle stijlen populair zijn. De smalle snor, naar het voorbeeld van maffiabaas Don Corleone in The Godfather, doet het bijvoorbeeld goed. Maar voor de (gekrulde) walvissnor loopt het minder storm. Die roept voorlopig vooral beelden van oudere mannen rond biljarttafels in rokerige cafés op. Of de herinnering aan het aangezicht van de behoorlijk seksistische opiniemaker Johan Derksen. Al is niet duidelijk welk van die twee beelden precies de doorslag geeft.