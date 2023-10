‘Monumentale prestatie’: Taylor Swift is dankzij Eras Tour nu officieel miljardair

De Amerikaanse pop- en countryzangeres Taylor Swift (33) mag zich volgens Bloomberg nu officieel miljardair noemen. Het media- en beursanalysebedrijf heeft berekend dat ze dankzij haar succesvolle Eras Tour de 1,1 miljard dollar, omgerekend 1,04 miljard euro, heeft aangetikt.

De concert- en bioscooptickets (concertregistratie) gaan als warme broodjes over de toonbank. Swift behoort zeventien jaar na het begin van haar carrière tot het zeer selecte groepje mensen dat ook een bedrag met negen nullen op de bankrekening hebben staan, waaronder ook realityster Kim Kardashian, mediamagnaat Oprah Winfrey, zangeres Rihanna en rapper Jay-Z.

Bloomberg noemt Swifts marktwaarde een 'monumentale prestatie', omdat zij de enige is die puur op basis van haar muziek en optredens miljardair is geworden. Ondertussen is bekend geworden dat Taylor maar liefst twintig nominaties in de wacht heeft gesleept voor de Billboard Music Awards.

Ze kan onder andere een beeldje winnen voor beste artiest en beste vrouwelijke countryartiest, die ze thuis naast de 29 Billboard Music Awards kan zetten die al in de prijzenkast staan. Wie weet haalt ze recordhouder Drake in, die 34 beeldjes bij elkaar heeft gesprokkeld, maar ook veertien keer genomineerd is dit jaar.