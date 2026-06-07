Een steek in de zomer is zelden onschuldig én zelden gevaarlijk. Hoe herkent u de dader, wat helpt echt tegen jeuk en wanneer is bellen met 112 levensreddend?

Wat de cijfers leren

Klimaatverandering verschuift de Nederlandse insectenkaart. De tijgermug is sinds 2016 herhaaldelijk in ons land opgedoken en het Westnijlvirus wordt sinds 2020 in Nederland aangetroffen. Het RIVM registreert jaarlijks ruim een miljoen tekenbeten, waarvan een deel leidt tot de ziekte van Lyme. Ongeveer 3 procent van de Nederlanders is allergisch voor wespen- of bijengif; voor hen kan één steek levensbedreigend zijn. In mastjaren — wanneer eiken extreem veel eikels laten vallen — explodeert de muizenpopulatie, en daarmee een jaar later het aantal besmette teken.