Nieuwe heffing op leaseauto's: €300 per maand extra voor je werkgever, ook bij hybride

Werkgevers die hun personeel een benzine-, diesel- of hybride leaseauto geven, betalen vanaf 1 januari 2027 een fors hogere rekening. Boven op de gewone werkgeverslasten komt dan de zogeheten pseudo-eindheffing: 12 procent van de cataloguswaarde, per jaar, per auto. Voor een leasebak van €40.000 is dat €4.800 extra — elk jaar opnieuw. De werknemer merkt er in theorie niets van, want de baas mag de heffing niet doorrekenen. In de praktijk gaat de keuzelijst er flink anders uitzien.

Waar gaat het om?

De pseudo-eindheffing is een nieuwe heffing in de loonbelasting die volledig voor rekening van de werkgever komt. Hij geldt zodra een fossiele personenauto van de zaak ook privé gereden mag worden — en daar valt woon-werkverkeer expliciet onder. Dat laatste is een belangrijk verschil met de gewone bijtelling, waar woon-werk juist als zakelijk telt.

Het kabinet wil werkgevers zo dwingen om over te stappen op volledig elektrische auto's . Vol-elektrische én waterstofauto's vallen buiten de regeling, net als bestelauto's en poolauto's die uitsluitend zakelijk worden gebruikt.

Wat kost het concreet?

Het tarief is simpel: 12 procent van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm) per jaar, voor auto's tot en met 25 jaar oud. Voor youngtimers ouder dan 25 jaar geldt 12 procent van de actuele marktwaarde.

Cataloguswaarde Heffing per maand Heffing per jaar € 30.000 € 300 € 3.600 € 40.000 € 400 € 4.800 € 50.000 € 500 € 6.000 € 60.000 € 600 € 7.200

Bron: rekenvoorbeelden van Multilease, PwC en BOVAG.

Vijf dingen die werkgevers vaak nog niet weten

Hybrides tellen gewoon mee. Ook stekkerhybrides en milde hybrides vallen onder de heffing — alleen volledig elektrisch en waterstof zijn vrijgesteld. Woon-werk = privé. Zelfs een werknemer met een "verklaring geen privégebruik" die de auto alleen voor woon-werk gebruikt, levert de heffing op Doorbelasten mag niet. De wet verbiedt expliciet om de kosten via een hogere eigen bijdrage bij de werknemer te leggen. Per kalendermaand. Ook een tijdelijke vervangende auto of huurauto voor tien dagen levert een hele maand heffing op. Bestaande contracten zijn beschermd — tot 17 september 2030. Voor leaseauto's die vóór 1 januari 2027 al ter beschikking waren gesteld, geldt overgangsrecht. De heffing gaat voor die auto's pas op 17 september 2030 in.

Wanneer betaalt de werkgever?

De pseudo-eindheffing wordt per kalendermaand berekend, maar mag in één keer ná afloop van het jaar worden afgedragen. De heffing over 2027 moet uiterlijk bij de aangifte van het tweede loontijdvak in 2028 zijn betaald. Werkgevers mogen er ook voor kiezen lopend te schatten en achteraf bij te stellen.

Wat betekent dit voor de leasemarkt?

Voor een compacte B-segment-auto stijgen de werkgeverskosten zonder gedragsverandering met €250 tot €300 per maand. Dat is een bedrag waarmee een werkgever bijna een hele elektrische leaseauto kan financieren — exact wat het kabinet beoogt. Verwacht wordt dat veel werkgevers in 2026 hun keuzelijsten omgooien, het mobiliteitsbudget herzien of strenger gaan sturen op puur zakelijk gebruik (poolauto's, kilometerregistratie).

Voor wie nu nog twijfelt over een nieuwe fossiele leasebak: een contract dat vóór 1 januari 2027 ingaat, blijft tot 17 september 2030 buiten de heffing. Dat geeft drieënhalf jaar lucht — daarna telt elke maand mee.