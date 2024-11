Demonstratie bij Ahoy tegen wapenbeurs duurt voort

ROTTERDAM (ANP) - De demonstratie tegen de wapenbeurs in Ahoy in Rotterdam duurt voort. Na wat opstootjes met de politie eerder op de ochtend blijven de ongeveer 150 betogers aan het begin van de middag in het demonstratievak. De sfeer is wel gespannen, ziet een verslaggever van het ANP. Bij Ahoy staat veel politie.

De betogers hebben protestborden en spandoeken bij zich en roepen leuzen als "We don't want your fucking war", "Viva intifada" en "Shame on you". Beursbezoekers die langslopen worden nageroepen of krijgen een middelvinger vanuit het demonstratievak dat is afgezet met hekken. Af en toe wordt daar door de actievoerders aan gerammeld of gooit iemand een hek om. De politie gaat er dan gelijk op af.

Volgens een woordvoerster van de politie staat het aantal aanhoudingen op negen, onder wie drie voor het bekladden van Ahoy. Onder de demonstranten zijn pro-Palestijnse actievoerders, klimaatactivisten en betogers van de coalitie Verzet Tegen Oorlog. Mogelijk hebben sommige deelnemers en bezoekers van wapenbeurs NEDS in Ahoy banden met Israël. Dat land wordt door de betogers beschuldigd van het plegen van genocide in Gaza.