Banaan met ducttape gaat waanzinnig bedrag opleveren, maar maakt eerst wereldtour

Het is een van de meest besproken stukken fruit ter wereld: de banaan die met een stuk ducttape aan een museummuur is geplakt. Het werk, gecreëerd door de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, zorgde in 2019 voor een storm op sociale media. Nu gaat het kunstwerk opnieuw in de verkoop, en waarschijnlijk gaat het meer dan 1 miljoen euro opbrengen.

Het controversiële werk zette menigeen aan het denken over de definitie van kunst . Oorspronkelijk werd deze befaamde banaan op de Art Basel-Miami Beach beurs voor 120.000 dollar verkocht, en dat blijkt achteraf een enorm koopje.

Banaan als statement

De kunstenaar zelf omschreef het stuk als een kritische reflectie op wat we als waardevol beschouwen en benadrukte dat zijn ‘Comedian’ geen grap is, maar commentaar op onze cultuur van consumptie en schijnbare absurditeiten. In totaal werden er destijds drie exemplaren verkocht; twee kwamen in handen van privéverzamelaars en de derde vond uiteindelijk zijn weg naar het prestigieuze Guggenheim Museum.

Miljoenenveiling en wereldtour

Volgende maand komt de banaan opnieuw onder de hamer in New York, en dit keer met een verwachte opbrengst tussen de 1 en 1,5 miljoen dollar. Wie dit ‘stuk’ aanschaft, krijgt niet alleen de banaan en tape in handen, maar ook een officieel certificaat van echtheid én instructies voor de installatie.

‘Comedian’ wordt eerst tentoongesteld in het veilinghuis in New York, waarna het kromme gevaarte een internationale tour zal maken via Londen, Parijs, Milaan, Hong Kong, Dubai, Taipei, Los Angeles en Tokio, voordat het op 20 november bij het veilinghuis van eigenaar wisselt.