Billie Eilish naar Amsterdams concert van broer FINNEAS

Billie Eilish heeft op haar vrije avond in Amsterdam een ​​concert van haar broer FINNEAS bezocht. De zangeres werd door fans op het balkon in Paradiso gespot, is te zien op beelden op sociale media.

FINNEAS tussentijds tijdens zijn show ook zelf dat Eilish aanwezig was. Volgens hem was het "de eerste keer" dat zijn jongste zus zijn concert kon zien.

Eilish trad zondag en maandag op in de Ziggo Dome en doet woensdag nog een derde show. Ze werkt veel samen met haar broer: FINNEAS schreef veel van haar muziek.