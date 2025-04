Los Angeles Lakers dicht bij uitschakeling in play-offs NBA

MINNEAPOLIS (ANP/AFP) - De basketballers van Los Angeles Lakers zijn dicht bij uitschakeling in de play-offs van de Amerikaanse profcompetitie NBA. Het team van sterspelers Luka Doncic en LeBron James heeft een 3-1-achterstand in de serie tegen Minnesota Timberwolves, na een 116-113-nederlaag in Minneapolis.

De Lakers hadden een voorsprong van 10 punten aan het begin van het vierde kwart, maar zagen de Timberwolves in de slotfase sterk terugkomen. Doncic tekende voor 38 punten en James was goed voor 27 punten. Anthony Edwards werd namens de thuisploeg topscorer met 43 punten.

De vijfde wedstrijd in de best-of-seven is woensdag in Los Angeles. Slechts dertien teams zijn in het verleden teruggekomen van een 3-1-achterstand in de play-offs.