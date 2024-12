De zoektocht naar Van Goghs verdwenen meesterwerk

Volgens The New York Times is het "Portret van Dr. Gachet" van Vincent van Gogh, een meesterwerk dat in 1990 voor een recordbedrag werd geveild, al 34 jaar spoorloos verdwenen, wat leidt tot een van de grootste mysteries in de kunstwereld.

Het "Portret van Dr. Gachet" werd in juni 1890 geschilderd in de tuin van Van Goghs arts, slechts enkele weken voor de kunstenaar zelfmoord pleegde. Het werk beeldt de melancholische uitdrukking van de dokter af, die volgens Van Gogh de "gebroken uitdrukking van onze tijd" weerspiegelde.

Dit meesterwerk, dat ooit prominent werd tentoongesteld in het Städel Museum in Frankfurt en het Metropolitan Museum of Art in New York, wordt nu geschat op een waarde van $300 miljoen of meer.

Het schilderij toont Van Goghs vermogen om emotie en passie vast te leggen in een portret.

Er bestaat een tweede versie van het schilderij, die Van Gogh aan Dr. Gachet zelf gaf en nu te zien is in het Musée d'Orsay in Parijs.

Gary Tinterow, directeur van het Museum of Fine Arts in Houston, beschrijft het werk als een uiting van "Vincent's sterke humanistische impuls en zijn vermogen tot liefde"1

De mysterieuze verdwijning

Na de recordverkoop in 1990 voor $82,5 miljoen aan de Japanse zakenman Ryoei Saito, raakte het schilderij verwikkeld in een reeks eigenaarswisselingen.

Saito's financiële problemen leidden ertoe dat het werk in 1997 werd doorverkocht aan de Oostenrijkse financier Wolfgang Flöttl. Toen ook hij het zich niet meer kon veroorloven, werd het in 1998 via een privétransactie verkocht aan een onbekende partij.

Sindsdien is er geen publieke vermelding meer van het schilderij.

Veilinghuizen en kunstadviseurs houden vaak nauwkeurig bij wie welke werken bezit, maar delen deze informatie zelden.

De geheimzinnigheid van de kunstwereld maakt het opsporen van verdwenen meesterwerken bijzonder lastig.

Speculaties over huidige locatie

Sterke vermoedens wijzen erop dat het iconische schilderij zich in handen bevindt van een zeer vermogende Europese familie, mogelijk gevestigd in Zwitserland.

Insiders uit de kunstwereld noemen vaak de Invernizzi-familie, bekend uit de voedingsindustrie, als mogelijke eigenaar. Hun Villa Favorita aan het Meer van Lugano wordt regelmatig genoemd als potentiële verblijfplaats van het meesterwerk. Hoewel er geen harde bewijzen zijn voor deze claims, blijven deze geruchten hardnekkig circuleren in de kunstwereld.

Vier experts in de kunstwereld vermoeden dat een rijke Europese familie het schilderij bezit.

De zoektocht naar het verdwenen werk strekte zich uit van veilinghuizen in New York tot een villa aan het Meer van Lugano.

Ondanks intensieve pogingen van journalisten en kunstkenners blijft de exacte locatie onbekend.

Villa Favorita

Impact van privécollecties

De verdwijning van het "Portret van Dr. Gachet" roept vragen op over de verantwoordelijkheid van privéverzamelaars om iconische kunstwerken toegankelijk te maken voor het publiek. Veel musea kunnen tegenwoordig niet meer opbieden tegen miljardairs, waardoor belangrijke culturele schatten verdwijnen in privécollecties of klimaatgecontroleerde opslagruimtes