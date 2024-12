De Terugreis valt af voor Oscar, wel korte films op shortlist

LOS ANGELES (ANP) - De tragikomische film De Terugreis maakt geen kans meer op een Oscar. De film van Jelle de Jonge heeft de shortlist van de categorie International Feature Film niet gehaald, maakte The Academy dinsdag bekend. Wel haalden de korte films Wander to Wonder van Nina Gantz en I'm Not a Robot van Victoria Warmerdam de shortlist van respectievelijk Animated Short Film en Live Action Short Film. Halina Reijns Babygirl is geselecteerd in de categorie Music (Original Score).

De Terugreis was dit jaar de Nederlandse inzending voor de prestigieuze Amerikaanse filmprijzen. De film, in september winnaar van het Gouden Kalf voor beste film, gaat over een ouder koppel dat op reis gaat naar Spanje om een zieke oude vriend op te zoeken. Onderweg komen zij erachter dat de ouderdom zijn tol eist en dat zij zich opnieuw tot elkaar moeten leren verhouden. Martin van Waardenberg en Leny Breederveld spelen de hoofdrollen.

De laatste keer dat een Nederlandse productie de shortlist haalde was in 2014, toen Lucia de B. de lijst van International Feature Film haalde. De laatste daadwerkelijke nominatie was in 2003 voor De Tweeling. In 1997 was Karakter de laatste Nederlandse winnaar.

De Oscars worden op 2 maart voor de 97e keer uitgereikt.