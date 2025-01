Bestand Gaza loopt vertraging op na vraag Israël om namenlijst

Het bestand in Gaza is zondagochtend niet zoals gepland ingegaan om 07.30 uur Nederlandse tijd. "Hamas heeft niet aan de voorwaarden voldaan, en zolang dat het geval is, blijft Israël aanvallen uitvoeren", zei een woordvoerder van het Israëlische leger zondagochtend.

Zaterdagavond kwam de Israëlische premier Benjamin Netanyahu met de extra voorwaarde dat hij eerst een lijst met namen wilde zien met gijzelaars die worden vrijgelaten. Die heeft Hamas "om technische redenen" nog niet kunnen geven.

Volgens de woordvoerder van het Israëlische leger gaat het bestand niet in zolang Israël de lijst niet heeft ontvangen. Wel staat het leger volgens hem helemaal klaar om het bestand door te voeren zodra Hamas aan de voorwaarden heeft voldaan.