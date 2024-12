Israël zegt nieuwe aanwezigheid Iran in Syrië niet toe te staan

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de nieuwe machthebbers in Syrië gewaarschuwd dat hij een nieuwe Iraanse aanwezigheid in het buurland niet zal toestaan. Hij zei in een video dat de rebellen een "zware prijs" zullen betalen als ze net als het vorige regime besluiten om Teheran vrij spel te geven.

"Als dit regime toestaat dat Iran zich opnieuw vestigt in Syrië, de verplaatsing van Iraanse wapens aan Hezbollah goedkeurt of als het ons aanvalt, zullen wij krachtig reageren", aldus Netanyahu. "Wat het vorige regime is overkomen zal dan ook bij dit regime gebeuren."

Iran was een belangrijke bondgenoot van de Syrische dictator Bashar al-Assad, die afgelopen weekend het land ontvluchtte na de opmars van de rebellen. Teheran had veel leden van de Revolutionaire Garde in Syrië gestationeerd en gebruikte het land om Hezbollah te bevoorraden, ook een bondgenoot van Assad. Nu Hezbollah sterk verzwakt is door de oorlog met Israël, was die Libanese beweging niet in staat om Assad te helpen in de strijd met de rebellen.