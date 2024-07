Mode: Mannen dragen weer kleine zwembroekjes

Jarenlang werden de bikinibroekjes van vrouwen steeds kleiner, en de zwembroeken van mannen steeds groter. Maar er is hoop. De kleine zwembroek voor mannen maakt een opvallende comeback. Waar lange zwemshorts jarenlang de norm waren, zien we nu een duidelijke trend richting kortere en strakkere modellen zoals zwemslips en zwemboxers. Deze heropleving wordt aangewakkerd door bekende personen en modemerken die de strakke zwembroek omarmen. Van sportieve Speedo's tot retro-geïnspireerde designs met felle kleuren en prints - de kleine zwembroek biedt mannen niet alleen een modieuze uitstraling, maar ook praktische voordelen zoals meer bewegingsvrijheid en een snellere droogtijd. Deze trend weerspiegelt een bredere verschuiving in de mode, waarbij mannen steeds meer durven te experimenteren met hun strandlook.

Heropleving kleine zwembroekjes

De heropleving van kleine zwembroekjes voor mannen is duidelijk zichtbaar in de mode-industrie. Verkoopcijfers tonen een aanzienlijke stijging in de populariteit van strakke zwembroeken, met een toename van 200% in Speedo-verkopen vorige zomer en een groei van 89% in zoekopdrachten naar "budgie smugglers" op het modeplatform Lyst.Deze trend wordt gedreven door een verlangen naar meer bewegingsvrijheid en een sportieve uitstraling, waarbij korte zwembroeken en zwemslips de voorkeur krijgen boven langere modellen. Modehuizen zoals Wales Bonner en Dolce & Gabbana hebben deze trend omarmd door kleine zwembroeken prominent te tonen in hun recente collecties.1 SOURCE

Na-apen bekende personen

Bekende acteurs en modellen hebben een aanzienlijke rol gespeeld in de heropleving van kleine zwembroekjes. Theo James trok veel aandacht met zijn verschijning in strakke witte zwemkleding voor een Dolce & Gabbana-campagne, terwijl Paul Mescal opviel in een korte zwembroek tijdens een Gucci-modeshow in Milaan.Deze publieke vertoningen door beroemdheden hebben de trend versterkt en bijgedragen aan de groeiende acceptatie van strakkere zwemkleding voor mannen. Daarnaast hebben invloedrijke figuren zoals Jacob Elordi, Timothée Chalamet en Pedro Pascal, ook wel "babygirl men" genoemd, bijgedragen aan een verschuiving in mannelijke mode waarbij het tonen van meer huid en het maken van gedurfde stijlkeuzes steeds meer geaccepteerd wordt.1 SOURCE

Populaire zwemstijlen

Verschillende stijlen domineren de huidige zwemmode voor mannen. Retro-geïnspireerde modellen met witte randjes en zijdelingse uitsnijdingen doen denken aan de jaren 80 en 90. Felle kleuren en opvallende prints, zoals bloemen en strepen, zijn populair en zorgen voor een vrolijke zomerse uitstraling. Matchende sets, waarbij de zwembroek en het shirt dezelfde print hebben, winnen aan populariteit en creëren een stijlvolle look op het strand. Merken als Speedo, Calvin Klein en Hugo Boss bieden een breed scala aan deze trendy zwembroeken, variërend van sportieve zwemslips tot stijlvolle korte zwemshorts.4 SOURCES

Voordelen strakke zwembroeken

Strakke zwembroeken bieden verschillende praktische voordelen voor de drager. Ze zorgen voor meer bewegingsvrijheid tijdens het zwemmen en andere strandactiviteiten, en drogen sneller dan langere modellen.Bovendien accentueren ze het lichaam en geven een sportieve uitstraling, wat door veel mannen wordt gewaardeerd. Voor fanatieke zwemmers is de verminderde weerstand in het water een belangrijk pluspunt. In sommige landen, zoals Frankrijk en Italië, is het dragen van nauwsluitende zwemkleding zelfs verplicht in openbare zwembaden en op campings.

