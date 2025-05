Paul Haenen in nieuw toneelstuk te zien als Dick Schoof

Schrijver en acteur Paul Haenen is deze zomer te zien in een nieuw toneelstuk over de actuele Nederlandse politiek. In het stuk Pieter komt ook! gaan de coalitiepartners van het kabinet-Schoof op heidag. Haenen vertolkt zelf de rol van premier Dick Schoof, maakte hij dinsdag aan het ANP bekend.

Pieter komt ook! is in elk geval van 25 juni tot en met 6 juli te zien in Theater De Richel in Amsterdam. De rest van de acteurs maakt deel uit van collectief De Theatergroep, het gezelschap dat sinds een jaar het oude theater van Haenen aan de Oudezijds Voorburgwal beheert.

Haenen schreef het afgelopen jaar het toneelstuk De Formatie, over de formatie van het kabinet Schoof.