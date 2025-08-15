Bijna de helft van de Amerikaanse ouderen gebruikt AI: dit is wat ze ermee doen

AI is hét gespreksonderwerp op scholen en werkvloeren, waardoor je misschien denkt dat alleen jongeren ermee bezig zijn. Maar ook veel 50-plussers maken inmiddels gebruik van slimme technologie. Wat doen zij ermee en hoe kijken ze ertegenaan?

Onderzoekers van de University of Michigan vroegen bijna 3000 Amerikanen van 50 jaar en ouder naar hun gebruik van AI en hun mening daarover. Meer dan de helft gaf aan in het afgelopen jaar een vorm van AI te hebben gebruikt. Dat varieerde van spraakgestuurde assistenten zoals Amazon Alexa tot tekst-chatbots zoals ChatGPT.

Opvallend: spraakassistenten zijn veel populairder dan chatbots. De helft van de ondervraagden had het afgelopen jaar een stemassistent gebruikt, tegenover een op de vier die met een chatbot in gesprek ging.

Zelfstandig blijven

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. AI kan daarbij helpen. Gebruikers zetten de technologie vooral in voor entertainment en het opzoeken van informatie, maar gebruiken het soms ook voor creatievere taken, zoals het plannen van vakanties, het maken van teksten of het creëren van afbeeldingen.

Bijna een derde gebruikt AI-gestuurde beveiligingssystemen, zoals slimme deurbelcamera’s, buitenbewakingscamera’s of alarmsystemen. Van die groep voelt 96 procent zich veiliger dankzij de technologie. Vooral camera’s die naar buiten gericht zijn, geven ouderen die alleen wonen of zonder familie in de buurt, een gevoel van veiligheid.

Twijfel over betrouwbaarheid

Het vertrouwen in AI laat echter te wensen over: 54 procent vertrouwt informatie die door AI wordt gegenereerd, 46 procent niet. Gebruikers hebben er over het algemeen meer vertrouwen in dan niet-gebruikers.

Maar AI kan soms heel zelfverzekerd onjuiste informatie geven. Slechts de helft van de ouderen denkt dat ze kunnen herkennen wanneer AI iets verkeerds zegt. Hoger opgeleiden zijn hier zelfverzekerder over. Ouderen met een mindere fysieke of mentale gezondheid zijn juist vaker wantrouwig.

Dit alles laat zien dat, net als bij jongeren, de “eerste gebruikers” vaak gezonder en beter opgeleid zijn. De uitdaging is om ook andere groepen te bereiken en te ondersteunen.

Negen op de tien ouderen willen weten wanneer informatie door AI is gegenereerd. Steeds vaker verschijnen zulke labels, bijvoorbeeld in Google-zoekresultaten of in politieke advertenties in sommige Amerikaanse staten. Bijna 80 procent wil bovendien meer leren over de risico’s van AI: waar het mis kan gaan en hoe je dat herkent.

Volgens de onderzoekers is dit hét moment voor beleidsmakers om duidelijke AI-waarschuwingen verplicht te stellen, in plaats van die juist af te zwakken, zoals sommige voorstellen in de VS nu doen.