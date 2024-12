'Weer klant koud gemaakt' van aircobedrijf is slechtste slogan

'Vandaag weer een tevreden klant koud gemaakt' van een airco-installateur is verkozen tot de slechtste slogan van 2024. De leus is van Aircare Airconditioning in Warmond en won met een kwart van de stemmen.

De afgelopen dagen zijn zo'n 5000 stemmen uitgebracht voor de sloganverkiezing. Een jury van het platform Slechte Slogans had tien slogans genomineerd. Op de tweede plek, met 13 procent van de stemmen, eindigde 'Bedankt dat je voor ons hebt gekiest' van tandartspraktijk Brummans & Fa Tandartsen. Daarachter eindigde 'Don't vlaai away' van toeristensite Visit Zuid-Limburg.

"Als mijn jongens wegrijden bij een klant, dan zeg ik al jaren dat ze een klant koud hebben gemaakt", legt Roy van Velzen van Aircare Airconditioning uit over het ontstaan van de slogan. "Op een gegeven moment hebben we de leus op de bus gezet en toen hebben we er wel 'tevreden' aan toegevoegd." Van Velzen ontvangt binnenkort de Blauwe Tegel met de winnende tekst erop van de organisatie.

De verkiezing van de slechtste slogan werd voor de dertiende keer gehouden. Eerdere winnaars zijn 'Mijn ballen wegen 130 gram!!' van een vleesbezorgbedrijf, 'Zit je haircut' van een kapperszaak en 'Put the fun between your legs' van een fietsenverhuurbedrijf.