Hockeysters ruim langs Duitsland bij debuut bondscoach Ehren

SANTIAGO DEL ESTERO (ANP) - Raoul Ehren is zijn periode als bondscoach van de Nederlandse hockeysters begonnen met een overtuigende Pro League-overwinning op Duitsland (6-1). Frédérique Matla maakte haar 99e en 100e doelpunt voor Oranje. Het was het eerste duel van de ploeg sinds het behalen van de olympische titel in Parijs.

Ook Freeke Moes en Yibbi Jansen scoorden twee keer voor Nederland in het Argentijnse Santiago del Estero. Lisa Nolte maakte de 5-1 voor Duitsland.

"We speelden vandaag met een heel nieuw en jong team, met vier debutanten. Het was heel leuk om gewoon weer samen te spelen na de Olympische Spelen. En om dan te winnen en zes keer te scoren maakt ons heel blij. We zijn blij om de nieuwe Pro League hier vandaag op deze manier af te trappen", reageerde speelster van de wedstrijd Matla via de internationale hockeybond FIH.