Hond kauwt gat in bank – eigenaar huilt als hij de reden hoort

Een recent viraal verhaal laat zien dat wanneer een hond een gat in de bank kauwt, daar soms een diepere reden achter zit dan simpelweg ondeugend gedrag. In het geval van de hond Kona, gedeeld op TikTok door @bigdaddymadi1, bleek het kauwen op de bank een uiting van angst en de zoektocht naar een veilige plek. De eigenaar werd emotioneel toen duidelijk werd waarom Kona dit gedrag vertoonde: het gat in de bank fungeerde als een soort schuilplaats waar de hond zich veilig voelde. Hij was bang.

Waarom kauwen honden gaten in meubels?

Er zijn verschillende redenen waarom honden op meubels kauwen:

Angst en stress: Veel honden kauwen op meubels als reactie op angstige of stressvolle situaties. Dit gedrag kan troost bieden en helpt de hond zichzelf te kalmeren.

Veel honden kauwen op meubels als reactie op angstige of stressvolle situaties. Dit gedrag kan troost bieden en helpt de hond zichzelf te kalmeren. Verlatingsangst: Wanneer een hond alleen wordt gelaten, kan verlatingsangst leiden tot vernielzuchtig gedrag, zoals het kauwen op banken en kussens.

Wanneer een hond alleen wordt gelaten, kan verlatingsangst leiden tot vernielzuchtig gedrag, zoals het kauwen op banken en kussens. Verveling en gebrek aan stimulatie: Onvoldoende mentale en fysieke uitdaging kan ervoor zorgen dat een hond zijn energie kwijt wil door te kauwen.

Onvoldoende mentale en fysieke uitdaging kan ervoor zorgen dat een hond zijn energie kwijt wil door te kauwen. Natuurlijke kauwbehoefte: Kauwen is een natuurlijk instinct bij honden; het geeft voldoening en helpt bij het verwerken van prikkels.

Kauwen is een natuurlijk instinct bij honden; het geeft voldoening en helpt bij het verwerken van prikkels. Pijn of ongemak: Soms kauwen honden om pijn te verbijten, bijvoorbeeld bij tandproblemen of andere fysieke ongemakken.

Deskundig inzicht

Ali Smith, CEO van Rebarkable, legt uit dat kauwen en vernielen voor honden biologisch bevredigend kan zijn en een manier is om met angst om te gaan. Ze raadt aan om te kijken naar stressfactoren in de omgeving en te zorgen voor voldoende verrijking en passende kauwmaterialen. Het simpelweg opsluiten van een hond in een bench is volgens haar geen oplossing, omdat dit de onderliggende emotie niet aanpakt.

Reacties van andere hondeneigenaren

Op sociale media delen veel mensen vergelijkbare ervaringen. Sommige honden zoeken letterlijk een holletje in de bank om zich veilig te voelen, anderen kauwen uit verveling of angst, en weer anderen hebben simpelweg een sterke kauwdrang. Het verhaal van Kona laat zien dat achter vernielzuchtig gedrag vaak een emotionele behoefte schuilgaat, en dat begrip en geduld belangrijk zijn in het omgaan met dit soort situaties.