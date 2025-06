Iran bestookt Israël met nieuwe raketaanval

TEL AVIV/JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - Iran heeft zaterdagochtend opnieuw tientallen raketten afgevuurd op Israël. "In verschillende delen van het land zijn waarschuwingen afgegeven na raketlanceringen vanuit Iran richting Israëlisch grondgebied", meldde het Israëlische leger op X.

Bij de Iraanse luchtaanvallen van zaterdag werd Tel Aviv getroffen. Getuigen meldden explosies in zowel Tel Aviv als Jeruzalem. Volgens een verslaggever van AFP was er rook te zien boven de wolkenkrabbers in het centrum van Tel Aviv. Het is nog onduidelijk of dat het gevolg was van de Iraanse raketaanvallen of van de Israëlische verdedigingsacties.

De Revolutionaire Garde van Iran meldde tientallen doelen in Israël te hebben aangevallen. De Israëlische strijdkrachten roepen mensen in Israël op de instructies van het Home Front Command strikt op te volgen. Deze speciale app wordt ingezet bij raketaanvallen en andere noodsituaties, zoals aardbevingen.

"Op dit moment doet de luchtmacht er alles aan om aanvallen uit te voeren waar nodig om de dreiging uit te schakelen. De verdediging is niet waterdicht en daarom moeten de instructies van het Home Front Command voortdurend worden opgevolgd", bericht de IDF verder op X. Na 10 minuten mochten mensen de schuilkelders weer verlaten.