Stinkwantsen zoeken nu je huis op: zo kom je er zonder stank vanaf

Ze tikken tegen het raam, kruipen langs het kozijn of hangen ineens aan het gordijn. Juist nu de herfst inzet, duiken stinkwantsen op in en rond huizen. Een opgeruimde keuken houdt ze niet tegen. Daar komen ze namelijk niet voor.

Op zoek naar een winterplek

In de zomer leven schildwantsen buiten, op planten, struiken en bomen. Wordt het kouder, dan zoeken de volwassen dieren een beschutte plek om de winter door te komen. Huizen, schuren, klimop en spleten in muren zijn dan favoriet.

Op hun zoektocht naar kieren en naden belanden ze geregeld binnen. Je voorraadkast interesseert ze niet: ze komen voor beschutting, niet voor kruimels.

Een schoon huis houdt stinkwantsen niet tegen. Ze komen voor beschutting, niet voor kruimels.

Een Aziatische dubbelganger

Lang niet alle wantsen overwinteren binnen, maar twee grijsbruine soorten vallen in deze tijd van het jaar op. De grauwe schildwants is een Europese soort die de laatste jaren flink oprukt. Zijn exotische dubbelganger, de bruingemarmerde schildwants, werd in 2018 voor het eerst in Limburg gezien en komt inmiddels in het hele land voor.

Beide zijn ongeveer anderhalve centimeter groot en de verschillen zijn subtiel. De Aziatische soort is vooral voor fruittelers een zorg. Hij zuigt sap uit bladeren en vruchten en kan in de fruitteelt aanzienlijke schade aanrichten.

Twee lookalikes

Grauwe schildwants: 13 tot 16 millimeter, grijsbruin gemarmerd. Afkomstig uit Midden-Europa, overwintert graag in klimop op muren.

Bruingemarmerde schildwants: circa 1,7 centimeter. Oorspronkelijk uit Oost-Azië, sinds 2018 in Nederland.

Twijfel? Een scherpe foto van boven- en onderkant helpt bij het op naam brengen, bijvoorbeeld via waarneming.nl.

Ongevaarlijk, wel vies

Voor mensen zijn stinkwantsen geen bedreiging. Ze bijten niet, gebruiken hun steeksnuit zelden tegen mensen en richten in huis geen schade aan.

Het probleem zit in de naam. Voelt een wants zich bedreigd, dan scheidt hij uit klieren aan zijn borststuk een vies ruikende stof af. Die geur, vaak omschreven als scherp en korianderachtig, is bedoeld om vogels en andere belagers af te schrikken.

Zo kom je er zonder stank vanaf

De belangrijkste regel: druk een stinkwants niet plat. Juist dan komt de geur vrij en kan die blijven hangen.

Vangen: zet een glas over de wants, schuif er een stuk karton onder en laat hem buiten vrij.

Niet met blote handen: wie een wants met de vingers oppakt, kan een vieze geur aan de vingers overhouden.

Opzuigen mag ook: leeg de zak of het stofreservoir daarna wel buiten, anders kan de geur in het apparaat trekken.

Geen gif: chemische bestrijding is niet nodig en daarom ongewenst.Druk een stinkwants nooit plat: juist dan komt de geur vrij en blijft die hangen.

Liever buiten houden

Voorkomen werkt beter dan vangen. Dicht kieren en naden bij ramen, deuren en kozijnen en plaats horren voor ramen die vaak openstaan. Ventilatieroosters sluit je niet zomaar af: goed ventileren blijft belangrijk.

Eén wants op het raam is nog geen reden tot paniek. Wel loont het om te kijken waar hij binnenkwam.

Ben je ze kwijt als de winter begint? Niet helemaal. Wordt hun schuilplek warm, bijvoorbeeld door de zon of de verwarming, dan kunnen ze weer actief worden. En zie je in het voorjaar opnieuw wantsen bij het raam, dan zijn dat vaak wintergasten op weg naar buiten.

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