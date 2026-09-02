Miljoenenroof: 5.500 Australische schapen gestolen, waar zijn ze gebleven?

Stel je voor: je bent je complete kudde van 5.500 schapen kwijt, met een waarde van zo'n 1 miljoen euro, en je merkt het pas drie maanden later. Only in Australia.

Op een boerderij zo'n 830 kilometer ten westen van Brisbane verdwenen tussen februari en mei duizenden Dorperschapen — een ras met een opvallend wit lichaam en zwart gezicht, vooral gehouden voor het vlees. Hoe de dieven de dieren precies hebben meegenomen, is nog altijd onduidelijk. Mogelijk gebeurde het met meerdere vrachtwagens tegelijk, of werden de dieren in groepen bijeengedreven en afgevoerd, schrijft The Guardian.

Hoe kun je zóveel dieren over het hoofd zien?

Het antwoord zit 'm in de schaal waarop Australische boeren werken. Boer Martin, die zelf Dorper-schapen fokt, legt uit dat sommige bedrijven wel 25.000 schapen tellen. Bij zulke aantallen kan het maanden duren voordat een groot verlies opvalt. "Dit is een eeuwenoud probleem", zegt hij, en wijst erop dat dieren ook kunnen ontsnappen, ten prooi vallen aan roofdieren, of simpelweg verkeerd geteld worden.

Goed geplande operatie

Toch gaat het hier volgens experts niet om wat weggelopen dieren. Algemeen directeur Shane McCarthy van landbouworganisatie AgForce noemt het aantal opvallend hoog: "Dit is een zorgwekkend hoog aantal gestolen schapen." Hij stelt dat dit soort diefstallen in de staat toeneemt.

Een operatie van deze omvang vereist volgens McCarthy een strakke planning en meerdere daders. De gestolen schapen verdwijnen niet meteen. Ze worden vaak eerst overgebracht naar een andere boerderij om ermee te fokken, waarna de nakomelingen geleidelijk aan worden verkocht aan slachthuizen. De sporen naar de oorspronkelijke diefstal vervagen zo langzaam maar zeker.

De politie speurt verder

De politie van Queensland onderzoekt de zaak, maar geeft toe dat het geen eenvoudige klus is. "Onderzoeken naar veediefstal kunnen complex zijn en zich vaak uitstrekken over grote geografische gebieden", zegt rechercheur Paul Elliot. "Daarom werken we nauw samen met producenten, veemarkten, transportbedrijven en belanghebbenden in de sector om de daders te identificeren."

Of de dieven ooit gepakt worden, is nog maar de vraag. Met 5.500 schapen verspreid over onbekende boerderijen, is het zoeken naar een speld in een hooiberg.