ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer waterschappen weren schapen van droge dijken

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 12:49
anp130826108 1
TIEL (ANP) - Meer waterschappen roepen veehouders op geen schapen meer te laten grazen op droge dijken. Door de aanhoudende droogte is de grasmat uitgedroogd en door begrazing kan die verder beschadigd raken. Dat kan weer gevolgen hebben voor de stabiliteit van de dijken. Waterschap Rivierenland verzoekt er daarom geen dieren meer op te weiden. Aa en Maas heeft de begrazing op dijken "stopgezet".
Volgens Rivierenland helpt de grasmat de grond op de dijk stevig op zijn plek te houden. "Juist nu is het belangrijk dat de grasmat en de wortels niet verder beschadigen", stelt het schap, dat een werkgebied heeft van grofweg Kinderdijk tot aan de Duitse grens bij Arnhem.
Door de droogte en hitte kunnen er scheuren ontstaan in dijken. Ze nat houden zou nu geen zin hebben, stelt Aa en Maas, omdat de grond het water nu niet goed opneemt en omdat vocht nu snel verdampt. Veel dijken in Oost-Brabant, het werkgebied van het waterschap, hebben bovenop een kleilaag die bij droogte uithardt en scheurt.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Scherm­afbeelding 2026-08-12 om 11.33.24

Roomboter of margarine: wat kun je beter kiezen?

140088222_m

Vergeten je telefoon op vliegtuigmodus te zetten? Dit gebeurt er echt aan boord

kringen-hoogste-lonen-hero

Nederland staat in de mondiale top 5 van hoogste lonen – en dat is minder goed nieuws dan het lijkt

BB-Vol-Liefde-Fred

Yvonne uit B&B Vol liefde: "Ik wil niks meer met Fred te maken hebben"

shutterstock_2758878175

Werk je in de zorg? Check je pensioen vóór 1 september — anders loop je duizenden euro's compensatie mis

Loading