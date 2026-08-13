Meer waterschappen weren schapen van droge dijken

TIEL (ANP) - Meer waterschappen roepen veehouders op geen schapen meer te laten grazen op droge dijken. Door de aanhoudende droogte is de grasmat uitgedroogd en door begrazing kan die verder beschadigd raken. Dat kan weer gevolgen hebben voor de stabiliteit van de dijken. Waterschap Rivierenland verzoekt er daarom geen dieren meer op te weiden. Aa en Maas heeft de begrazing op dijken "stopgezet".

Volgens Rivierenland helpt de grasmat de grond op de dijk stevig op zijn plek te houden. "Juist nu is het belangrijk dat de grasmat en de wortels niet verder beschadigen", stelt het schap, dat een werkgebied heeft van grofweg Kinderdijk tot aan de Duitse grens bij Arnhem.

Door de droogte en hitte kunnen er scheuren ontstaan in dijken. Ze nat houden zou nu geen zin hebben, stelt Aa en Maas, omdat de grond het water nu niet goed opneemt en omdat vocht nu snel verdampt. Veel dijken in Oost-Brabant, het werkgebied van het waterschap, hebben bovenop een kleilaag die bij droogte uithardt en scheurt.