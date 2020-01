Deze landen zijn nettobetalers aan de Europese Unie

Het is een dankbaar onderwerp voor de Baudets van deze wereld: Ja, ook Nederland behoort bij de nettobetalers aan de Europese Unie, maar dat wil bepaald niet zeggen dat we beter af zouden zijn zonder EU.

Het betekent alleen dat we monetair gezien in de min staan dus we betalen meer dan we direct ontvangen. Voor een klein exportland als Nederland reiken de effecten echter veel verder dan dat.

Dat geldt zelfs voor Duitsland, de grootste nettobetaler van de EU. Het Bertelsmann-instituut becijferde eerder al dat het gemiddelde inkomen van een Duitser met 1.000 euro is toegenomen doordat de EU één markt vormt. Dat is meer dan de gemiddelde Europeaan, die er jaarlijks 840 euro op vooruit gaat.