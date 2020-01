Als je Nazi bent moet je bij Amazon zijn

Zeker in Duitsland wordt al 75 gewaakt dat aandenken aan de jaren van Adolf Hitler niet te koop zijn en dat er geen markt voor heimwee naar het Derde Rijk ontstaat. Maar Amazon, he bedrijf van ‘idealist’ Jeff Bezos heeft daar geen boodschap aan. Als je een aardig aandenken aan de SS wilt kun je bij Amazon terecht en heb je – binnen Duitsland – je aandenken binnen 24 uur in de bus.

De lijst met nazi-spulletjes is lang schrijft Die Welt: er zijn spullen voor Volkssturm en Winterhilfswerk, borden ter nagedachtenis aan de “Wehrmacht-dag op 17 maart 1940”. Of replica’s van granaten, inclusief de bijbehorende riem met een gesp, die vanaf 1936 als onderdeel van het Wehrmacht-velduniform werden gedragen. Er zijn ook tal van vlaggen.

Voor de liefhebber is er goed nieuws: binnenkort komt Amazon ook naar Nederland