Laat alle hoop varen: poep is overal

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Ans Vink
zaterdag, 08 november 2025 om 19:08
bijgewerkt om zaterdag, 08 november 2025 om 19:09
Misschien schrik je nog steeds als je leest dat ergens de poepbacterie (E. coli) is gevonden. Niet doen. Want uit onderzoek blijkt dat de poepbacterie bijna overal is.
Een - niet compleet - lijstje:
  1. Op toetsenborden
  2. In je keukenspons, op de wastafelkranen
  3. Op je telefoon
  4. Op boodschappenwagentjes
  5. Op je schoenen 
  6. In al je kleding, waarschijnlijk omdat je ze wast met je ondergoed - dat gemiddeld een tiende gram fecale bacteriën per paar bevat
  7. In elke hotelkamer waar je ooit bent geweest
  8. Letterlijk in de lucht die je inademt
We kunnen doorgaan, maar je snapt het idee: bacteriën uit poep zijn overal om je heen en je kunt er echt niets aan doen. En waarom zou je ook? Bijna geen van de bacteriën maakt je ziek.
Die ziekmakende bacteriën krijg je doorgaans binnen door besmet en niet goed gebakken vlees
Bron(nen): Popsci
