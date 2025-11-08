Laat alle hoop varen: poep is overal

Misschien schrik je nog steeds als je leest dat ergens de poepbacterie (E. coli) is gevonden. Niet doen. Want uit onderzoek blijkt dat de poepbacterie bijna overal is.

Een - niet compleet - lijstje:

We kunnen doorgaan, maar je snapt het idee: bacteriën uit poep zijn overal om je heen en je kunt er echt niets aan doen. En waarom zou je ook? Bijna geen van de bacteriën maakt je ziek.

Die ziekmakende bacteriën krijg je doorgaans binnen door besmet en niet goed gebakken vlees