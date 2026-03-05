ECONOMIE
15.000 cruisegangers en 20.000 zeevarenden vast in Perzische Golf

Economie
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 16:47
anp050326176 1
LONDEN (ANP) - In de Perzische Golf zitten ongeveer 15.000 cruisepassagiers en 20.000 zeevarenden vast als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties donderdag laten weten aan het Franse persbureau AFP.
Het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz ligt al dagen vrijwel stil door het conflict. Daardoor kunnen veel schepen niet weg uit het gebied. Sinds het uitbreken van de oorlog op zaterdag heeft de IMO zeven incidenten met schepen in de regio geregistreerd, waarbij twee doden en zeven gewonden zijn gevallen.
Eerder maakte de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) al bekend dat er tientallen schepen onder Nederlandse vlag en van Nederlandse reders in het gebied zijn. Het gaat om zo'n vijfhonderd opvarenden. Ruim honderd van hen hebben de Nederlandse nationaliteit. Voor zover bekend zijn de Nederlandse schepen niet geraakt door de oorlog.
