Waarom seks mét orgasme echt gezonder is dan zonder

Seks mét orgasme is niet alleen prettiger, maar ook meetbaar gezonder: het lichaam reageert anders dan bij “gewoon een beetje vrijen” zonder climax.

Wie denkt dat ‘een beetje knuffelen’ dezelfde gezondheidswinst oplevert als seks met een hoogtepunt, komt bedrogen uit. Gynaecologe Mandy Mangler wijst er in Der Stern op dat juist het orgasme de echte turbo onder de positieve effecten van seks is: zonder climax gebeurt er hormonaal en neurologisch gewoon minder.[

Tijdens een orgasme komt een cocktail van hormonen vrij – onder meer oxytocine, endorfinen, prolactine en vaak ook melatonine – die samen zorgen voor diepe ontspanning, pijnstilling en een tevreden, slaperig gevoel. Dat is geen vage wellness‑taal, maar neurobiologie: dezelfde hersengebieden die op pijn reageren, worden door een orgasme “overruled”, waardoor je pijndrempel tijdelijk stijgt.

Je immuumsysteem vindt seks fijn Onderzoek onder studenten liet zien dat mensen die één à twee keer per week seks hadden, circa 30 procent hogere IgA‑waarden hadden dan mensen die geen of zelden seks hadden. IgA is een belangrijke antistof aan de “voorkant” van het immuunsysteem. Andere studies koppelen orgasmes aan betere slaap, minder stress en een lagere ervaren pijnscore. Gynaecologen en seksuologen benadrukken bovendien dat regelmatige seksuele opwinding en orgasmes de doorbloeding van het bekken en de conditie van de genitale weefsels verbeteren.

Daarbovenop lijkt het immuunsysteem te profiteren. Studies laten zien dat mensen die regelmatig seks hebben – grofweg één à twee keer per week – hogere spiegels van IgA hebben, een antistof in speeksel en slijmvliezen die de eerste verdedigingslinie vormt tegen infecties. Onderzoekers vonden bovendien dat frequente seksuele activiteit samenhangt met een betere weerstand tegen infecties, zelfs in de context van luchtweginfecties en covid‑19. Orgasmes versterken die effecten doordat de kortdurende stresspiek van de opwinding gevolgd wordt door een forse daling van het stresshormoon cortisol

Interessant is dat niet alle seks gelijk is. Mangler benadrukt dat seks zonder orgasme óók gezond kan zijn, maar dat de positieve effecten “met orgasme” duidelijk sterker zijn: beter slapen, minder stress, een fitter immuunsysteem en gunstige effecten op hart‑ en vaatstelsel en stemming. Voor vrouwen speelt de vaak verwaarloosde clitoris daarbij een sleutelrol: geen orgasme zonder clitoris, zegt ze droogjes, en dus ook minder gezondheidswinst zolang seks primair als penetratie wordt opgevat.

Dat maakt de “orgasmekloof” – vrouwen komen in heteroseksuele contacten beduidend minder vaak klaar dan mannen – ineens meer dan een feministisch thema. Het is ook een gezondheidsvraagstuk. Wie seksuele gezondheid serieus neemt, kan niet om die simpele conclusie heen: vrijen is goed, maar vrijen mét orgasme is beter.