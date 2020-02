Er is een tekort aan ziekenhuisbedden. Toch worden er iedere dag 560 onnodig bezet gehouden

RTL Nieuws spreekt van een zorginfarct. Door personeelstekorten in de zorg, bezuinigingen en wachtlijsten worden iedere dag 560 ziekenhuisbedden onnodig bezet gehouden. Tegelijkertijd is er in ziekenhuizen een tekort aan zo ongeveer alles.

Alle 74 Nederlandse ziekenhuizen zijn door RTL Nieuws om gegevens gevraagd. Twee derde daarvan werkte mee. Daaruit blijkt dat vorig jaar bijna 205.000 bedden zijn gebruikt door patiënten die geen zorg meer nodig hadden. Deze patiënten moeten eigenlijk doorstromen naar een verpleeghuis, revalidatieplek, ggz of wijkverpleging, maar die kampen eveneens met capaciteitsproblemen. Vervolgens kunnen artsen nieuwe patiënten die wel in het ziekenhuis thuishoren geen bed meer bieden.

Het probleem wordt erger. In 2018 waren er nog 140.000 bedden onnodig bezet. “De belangrijkste reden waarom mensen op dit moment niet door kunnen stromen, is het tekort aan bedden in verpleeghuizen”, zegt bestuursvoorzitter Sophia de Rooij van het Medisch Spectrum Twente. “En die bedden zijn er wel, maar zij hebben hetzelfde probleem. Dus dat zij moeilijk aan personeel kunnen komen. Medewerkers, daar zijn er nu even niet voldoende van en dat lijkt alleen maar toe te nemen.”

Ambulancebroeder Jack van Leeuwen merkt het ook aan de voorkant. “Wij horen vaak dat een ziekenhuis onze patiënt niet kan ontvangen, omdat er geen plek is. En het volgende ziekenhuis ook niet. Dat zijn lastige momenten, want als je nog verder rijdt is de ambulance ruim een uur niet inzetbaar. En dat is ook een probleem.”

Een oplossing is er vooralsnog niet te vinden. Er zijn veel meer mensen nodig in zo ongeveer alle takken van de zorg, maar die zijn er niet.