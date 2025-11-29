Linkse held Chomsky was dikke vriend van Epstein en kreeg veel geld van de pedofiel

Israël, Mao en de VS: Noam Chomsky zag overal onrecht en links was dol op hem. Maar Amerika's belangrijkste politieke intellectueel had blijkbaar een dubbele moraal. Hij was een dikke vriend van Epstein. De verkrachter en pooier van de machtigen voorzag Chomsky zelfs van geld, schrijft Die Welt

Chomsky bleek jarenlang goede vrienden te zijn geweest met Jeffrey Epstein , de verkrachter van honderden minderjarige meisjes, die deze meisjes af en toe uitleende aan zijn rijke en machtige vrienden alsof het objecten waren. Hij gaf toe $270.000 te hebben ontvangen van een rekening die aan Epstein was gekoppeld. Chomsky beweert echter dat hij "geen enkele cent" rechtstreeks van Epstein heeft ontvangen. Maar zo proberen ze zich er allemaal uit te draaien.

Uit de e-mails blijkt dat ze dik met elkaar waren.

Blijkbaar werden verjaardagsfelicitaties regelmatig uitgewisseld – in januari 2017 stuurde Valeria Wasserman Chomsky, de vrouw van de activiste, een e-mail waarin ze haar excuses aanbood omdat ze Epstein geen fijne verjaardag had gewenst en beloofde dat zij en Noam het glas op hem zouden heffen. Ze maakten zelfs gezamenlijke vakantieplannen.

Het meest interessant is een open brief die nu dankzij het Amerikaanse Congres aan het licht is gekomen. De brief is ongedateerd, maar noemt Noam Chomsky wel ereprofessor aan de Universiteit van Arizona, een functie die hij sinds 2017 bekleedt. In deze brief bezingt Chomsky Jeffrey Epstein. Hij kent Epstein al "een half dozijn jaar". Epstein legde hem het wereldwijde financiële systeem uit op een manier die geen enkel leerboek ooit zou kunnen. Hij introduceerde hem ook bij belangrijke tijdgenoten, zoals de Noorse diplomaat die verantwoordelijk was voor de Israëlisch-Palestijnse vredesonderhandelingen in Oslo. De brief besluit met de opmerking dat Epstein een "waardevolle vriend" was, volkomen pretentieloos, kortom: een geweldig mens.

Toen Chomsky dit schreef, was Jeffrey Epstein al een veroordeelde zedendelinquent.