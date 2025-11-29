Het apparaat dat in veel keukens ongemerkt het meeste stroom kost, is niet de koelkast of de oven, maar de kleine boiler of kokendwaterkraan die continu water op temperatuur houdt. Dat ogenschijnlijk onschuldige kastje onder het aanrecht kan jaarlijks meer verbruiken dan grote apparaten waar wél veel aandacht naartoe gaat.

De grootste verborgen stroomslurper

Energiebedrijven noemen de zogeheten close‑in boiler – het kleine voorraadvat voor warm water bij het aanrecht – structureel als een van de grootste sluipverbruikers in huis. Hij verbruikt niet alleen stroom wanneer je warm water pakt, maar vooral doordat hij het water 24 uur per dag op temperatuur houdt.

Volgens Eneco loopt het verbruik van zo’n keukenboiler op tot circa 90 à 280 kWh per jaar, afhankelijk van inhoud en isolatie. Bij de huidige stroomprijzen kan dat al snel tientallen euro’s per jaar zijn, puur om paraat warm water te hebben.

Waarom juist de keukenboiler?

De crux is sluipverbruik: energie die wordt gebruikt zonder dat je het merkt of actief iets doet. Voor oude of slecht geïsoleerde keukenboilers is dat sluipverbruik hoog, omdat warmte voortdurend weglekt en weer moet worden aangevuld.

Milieu Centraal wijst erop dat dit soort apparaten vaak buiten beeld hangt: in een kastje, altijd “aan” en zelden onderwerp van discussie bij het besparen. Tegelijkertijd zijn er inmiddels strengere Europese regels voor stand‑by‑verbruik, waardoor nieuwe apparaten vaak veel zuiniger zijn dan modellen van tien of vijftien jaar oud.

Advies van voorlichtingssites: meet het verbruik met een energiemeter en vervang oude boilers of stel ze lager in temperatuur.​

Wie een nieuwe koopt, let het best op het energielabel en goede isolatie; de meerprijs kan zich terugverdienen via een lagere stroomrekening.​

Wat kun je zelf doen?

Wie wil snijden in die onzichtbare keukenpost kan een paar simpele stappen nemen. Denk aan een tijdschakelaar, de temperatuur een paar graden lager zetten of helemaal overstappen op een zuinigere oplossing, zoals een moderne kokendwaterkraan met goede isolatie of een centrale warmwatervoorziening.

Energiedeskundigen benadrukken dat juist dit soort sluipverbruikers samen een flink deel van de rekening kunnen bepalen. Eén klein kastje onder je aanrecht blijkt daarmee ineens een hoofdpersoon in het stille drama van je energierekening.