Veel populaire ontbijtgerechten zijn funest voor je darmgezondheid : ze leveren veel suiker, verzadigd vet en bewerkte ingrediënten, maar nauwelijks vezels. Met een paar simpele swaps maak je van je ontbijt juist brandstof voor een veerkrachtige darmflora.

Waarom je darmen van vezels houden

Een gezonde darmflora leeft van vezels uit volkorengraan, peulvruchten, fruit en groente. In grote reviews zie je dat meer vezels en volkoren dagelijks samenhangen met een duidelijk lager risico op darmkanker. Bovendien zorgen vezelrijke ontbijten voor stabielere bloedsuiker en minder snaaihonger later op de dag.

De slechtste ontbijtgewoonten

Ook veel gearomatiseerde yoghurts bevatten tot vier keer zoveel suiker als de melk waarin ze zijn gemaakt, plus emulgatoren en zoetstoffen waar darmonderzoekers zich zorgen over maken.

Wat dan wél?

Kies ’s ochtends voor producten met veel vezels, weinig ultra‑bewerkte toevoegingen en zo min mogelijk bewerkt vlees. Goed werkende alternatieven:

Havermout of volkorenbrood met noten, zaden en fruit; zo combineer je vezels met gezonde vetten.

Een homemade smoothie of ontbijtkom: hele stukken fruit en groente (met schil), aangevuld met havermout, notenpasta en eventueel yoghurt, bevatten meer vezels en minder vrije suikers dan de meeste flesjes uit de koeling.