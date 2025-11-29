ECONOMIE
Artsen waarschuwen: herken deze 8 signalen vóór maagkanker te laat is

gezondheid
door Gerard Driehuis
zaterdag, 29 november 2025 om 10:27
bijgewerkt om zaterdag, 29 november 2025 om 11:54
AA1R6vNq
We hebben allemaal wel eens vage maagklachten. Dus denk je daar meestal niet zo diep over na. Maar maagkanker begint vaak met vage, alledaagse klachten die makkelijk worden afgedaan als “iets met de maag”. Juist dat maakt het zo verraderlijk: hoe eerder u de signalen herkent, hoe groter de kans op een succesvolle behandeling.
Volgens onder meer de Mayo Clinic en de American Cancer Society kunnen vroege signalen van maagkanker lijken op gewone spijsverteringsklachten: aanhoudende maagpijn of brandend maagzuur, geen trek hebben, of een vaag, vol gevoel boven de navel. Een internationaal overzicht noemt daarnaast misselijkheid en licht braken als typische vroege alarmsignalen – vaak zonder duidelijke oorzaak. Omdat de klachten niet spectaculair zijn, schuiven veel mensen ze maandenlang voor zich uit.
Artsen waarschuwen vooral voor veranderingen die niet vanzelf weer verdwijnen. Let op signalen als:
  • U voelt zich snel vol na een paar happen eten.
  • U valt af zonder dat u daar moeite voor doet.
Andere rode vlaggen zijn een opgeblazen gevoel of zwelling in de bovenbuik na de maaltijd, hardnekkige indigestie en vermoeidheid door bloedarmoede. Een expert van Cleveland Clinic somt acht vroege waarschuwingen op, waaronder snel vol zitten, een opgeblazen gevoel, onverklaarbaar gewichtsverlies en bloed in ontlasting of braaksel, en benadrukt: “neem deze tekenen serieus, juist omdat ze zo gemakkelijk zijn weg te wuiven”.
Ook het Europese kankernetwerk voor spijsverteringskankers noemt aanhoudend maagzuur, boeren, een vol gevoel na kleine porties en verlies van eetlust als typische klachten bij maag- en slokdarmkanker. Hoewel maagkanker in Nederland relatief weinig voorkomt – ongeveer 1 à 2 procent van alle nieuwe kankerdiagnoses – is de ziekte vaak pas laat ontdekt, juist doordat de symptomen zo onopvallend beginnen. De kernboodschap: blijven klachten als maagpijn, misselijkheid, snel vol zitten of onverklaarbaar gewichtsverlies weken tot maanden aanhouden, ga dan naar de huisarts en vraag expliciet of verder onderzoek nodig is.

