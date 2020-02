Consumentenbond: deze producten van AliExpress zijn onveilig

Driekwart van de producten, die onder meer de Consumentenbond bestelde, op webwinkels buiten de EU bleek onveilig. Meestal bevatten de producten een te hoge concentratie giftige stoffen. Kleding, sieraden, cosmetica, speelgoed en elektrische apparaten kun je dan ook beter niet buiten de EU kopen, adviseert de bond.

Samen met consumentenorganisaties uit Denemarken, Italië en het Verenigd Koninkrijk bestelde de Consumentenbond 250 artikelen van AliExpress, Wish of eBay. Daarvan bleken er 165 niet te voldoen aan de Europese regelgeving. De organisaties bestelden van alles, van kinderspeelgoed tot brandmelders en USB-laders.

Soms ontbrak enkel de juiste informatie op de verpakking, maar andere keren brak er een stuk van het speelgoed af, waar kinderen in kunnen stikken. Er waren USB-laders die een elektrische schok gaven en tandenbleekmiddel met veel te veel waterstofperoxide, wat schadelijk is voor de gezondheid.

“Mensen moeten beter beseffen wat de risico’s zijn van dit soort spullen”, zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond tegen RTL Nieuws. “In Europa hebben we allerlei veiligheidseisen die gecontroleerd worden door toezichthouders. Dat wil niet zeggen dat alles wat in de winkels ligt altijd veilig is, maar wel dat de toezichthouder een product van de markt kan halen als er iets onveilig is. Door te bestellen via buitenlandse webshops omzeilen consumenten dat.”