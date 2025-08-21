Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

De een zweert bij hardlopen, de ander maakt liever een avondwandeling om tot rust te komen. Maar er is één vorm van beweging die echt goed werkt voor je slaap: yoga.

Uit een grote meta-analyse van 30 studies blijkt dat regelmatige, intensieve yoga beter werkt tegen slaapproblemen dan wandelen, krachttraining, aerobics of traditionele Chinese bewegingsvormen zoals tai chi en qi gong.

De onderzoekers van de Harbin Sport University in China bekeken data van ruim 2500 deelnemers uit meer dan tien landen. Hun conclusie: twee keer per week een yogasessie van minder dan een half uur heeft het sterkste effect op de slaapkwaliteit. Wandelen stond op de tweede plek, gevolgd door krachttraining. De resultaten waren vaak al merkbaar na 8 tot 10 weken.

Eerdere onderzoeken wezen juist op aerobics of matige inspanning drie keer per week als beste remedie. Maar yoga laat zich lastig in een hokje plaatsen: soms is het intensief en spierversterkend, soms juist meer gericht op ademhaling en ontspanning. Mogelijk verklaart dat de verschillende uitkomsten.

Waarom yoga zo goed werkt, weten wetenschappers nog niet precies. Wel is bekend dat gecontroleerde ademhaling het ‘rust- en verteringssysteem’ van ons zenuwstelsel activeert, wat kan helpen om dieper te slapen. Ook zou yoga hersengolven beïnvloeden die de slaap bevorderen.

Toch waarschuwen de onderzoekers dat er nog te weinig studies zijn die oefeningen echt goed met elkaar vergelijken. Wat voor de één werkt, hoeft dus niet voor de ander te gelden. Maar één ding is zeker: bewegen helpt en yoga kan daarbij een bijzonder krachtig hulpmiddel zijn.